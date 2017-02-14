رسم ثلاثي الأبعاد يكشف كيف دمّر القصف مستشفى في حلب

رسم ثلاثي الأبعاد يكشف عن قصف مستشفى بحلب

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ 3 ساعات و40 دقيقة.
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1:04

فيديو تحاليل جنائية معمارية يعيد تمثيل سقوط قذيفة على مستشفى في حلب. 

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نشر الفيديو كجزء من تقرير جديد من قبل المجلس الأطلسي الذي يقع مقره في واشنطن. يحلل التقرير الهجمات على مستشفيات حلب من خلال فيديوهات المراقبة وفيديوهات المدنيين. يدعي التقرير أن روسيا وسوريا استهدفتا مناطق المدنيين في حلب عمداً.

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