أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نشر الفيديو كجزء من تقرير جديد من قبل المجلس الأطلسي الذي يقع مقره في واشنطن. يحلل التقرير الهجمات على مستشفيات حلب من خلال فيديوهات المراقبة وفيديوهات المدنيين. يدعي التقرير أن روسيا وسوريا استهدفتا مناطق المدنيين في حلب عمداً.