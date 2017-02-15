أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قد لا تحتاج أن تربط هاتفك الآيفون بسلك عما قريب.

فقد انضمت "آبل" إلى مجموعة "Wireless Power Consortium" التي تحوي أكثر من 200 منظمة تعمل على تشجيع الشحن اللاسلكي، لتبدأ الشائعات بالانتشار حول احتمالية أن يكون هاتف "الآيفون" الجديد مخصصاً للشحن دون الحاجة للأسلاك.

ورغم أنه أصبح من المعتاد سماع العديد من الشائعات قبل أشهر من صدور النسخ الجديدة لهواتف آيفون، إلا أن الجميع يرون بأن الشركة ستعمل على إعادة تصميم الهاتف الذي قد يسمّى "آيفون 8" بالكامل، وذلك أيضاً بمناسبة مرور 10 أعوام عل إصدار أول هاتف آيفون.

آبل حاولت بالفعل التخلص من الأسلاك، بالأخص وأن ساعة "آبل" يمكنها أن تُشحَن لاسلكياً، لكن كان يجب على المستخدمين أن ينفقوا 79 دولاراً للحصول على شاحن، أما جهاز "ماك بوك" الجديد فيحوي مدخلاً لوصلة "USB" واحدة.

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ويمكن لآبل بهذا أن تفتتح قطاعاً جديداً مخصصاً لإنتاج محطات الشحن المنفصلة، التي ستتيح للمستخدم وضع الجهاز عليها دون الحاجة للأسلاك.

وقالت "آبل" في بيان، الإثنين، إنها ستنضم لشركة "Wireless Power Consortium" للمشاركة بأفكارها بالتطور الذي تشهده تكنولوجيا الشحن اللاسلكي.

وتتضمن الإشاعات الأخرى المتعلقة بهاتف "آبل" المقبِل، وجود شاشة عرض تمتد من زاوية الجهاز للزاوية الأخرى، وأن هيكل الجهاز سيكون زجاجياً، وأن الشركة ستتخلص من الزر الرئيسي "home button" بهاتفها الجديد.

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