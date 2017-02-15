دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأنا بشبكات الجيل الأول باتصالاتنا في الثمانينيات، واليوم هنالك آمال تتعلق بشبكات الاتصالات من الجيل الخامس أو "5G"، التي يمكنها أن تبلغ سرعات قد تصل من 1 إلى 10 ميغابيت في الثانية، فما الذي يمكن لمثل هذه السرعة الخيالية من الإنرتنت توفيره؟ شاهدوا تطور الأغراض المخصصة لأجيال الاتصالات السابقة، وما الذي قدمته للبشرية خلال العقود السابقة في الإنفوجرافيك أعلاه.
ما هو الفرق بين أجيال شبكات الاتصال؟ وما الذي سيميز شبكة 5G؟
ما الذي سيميز شبكة 5G عن الأجيال السابقة؟
هل تعرف؟
آخر تحديث منذ ساعتين و40 دقيقة.
{"author":"","branding_ad":"Tech_branding","friendly_name":"ما هو الفرق بين أجيال شبكات الاتصال؟ وما الذي سيميز شبكة 5G؟ ","full_gallery":"FALSE","publish_date":"2017/02/15","rs_flag":"prod","section":["tech",""],"template_type":"adbp:content",}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.