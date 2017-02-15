دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأنا بشبكات الجيل الأول باتصالاتنا في الثمانينيات، واليوم هنالك آمال تتعلق بشبكات الاتصالات من الجيل الخامس أو "5G"، التي يمكنها أن تبلغ سرعات قد تصل من 1 إلى 10 ميغابيت في الثانية، فما الذي يمكن لمثل هذه السرعة الخيالية من الإنرتنت توفيره؟ شاهدوا تطور الأغراض المخصصة لأجيال الاتصالات السابقة، وما الذي قدمته للبشرية خلال العقود السابقة في الإنفوجرافيك أعلاه.