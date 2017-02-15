سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استخدام ضوء هاتفك الذكي لقراءة قائمة الطعام في مطعم مظلم ليس خارجاً عن المألوف. ولكن استخدامه لقراءة وثائق عن إطلاق الصواريخ على العشاء يشكل تهديداً للأمن القومي.

تحول العشاء في نادي "مار-أ-لاغو" إلى غرفة العمليات العامة، ليلة السبت، عندما حصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي قضى اليوم في ناد خاص مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، على معلومات تفيد بإطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً جديداً. وكما ذكرت شبكة CNN استخدام مساعدو ترامب ضوء هواتفهم المحمولة لمساعدة ترامب وآبي على قراءة الوثائق حول الواقعة.

وأثار ذلك عدداً من المخاوف الأمنية. فإذا تعرضت الهواتف للاختراق، يمكن للمتسللين أن يحصلوا على عرض مباشر لوثائق الأمن القومي – بإضاءة جيدة.

نحن لا نعرف ما نوع الهواتف الذي يستخدمها مساعدو ترامب، وما إذا كانت تستخدم بروتوكولات تأمين أكثر صرامة من المستهلكين العاديين - ولكن أي شخص لديه هاتف ذكي من المحتمل أن يكون عرضة للاختراق.

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ويقول الرئيس العالمي لأبحاث الأمن في شركة "سوفوس" الأمنية، جيمس لين: "ليس هناك ضمان أمن أي جهاز بنسبة 100%."

وأضاف لين أن المهاجمين لديهم عدد قليل من الخيارات لاستخدام برامج التجسس. فأي شخص يمكن أن ينقر على وصلة خبيثة ويحمّل تطبيقاً يمكن أن يبدو غير ضار، ويطلب هذا التطبيق الإذن للوصول إلى أجزاء من هواتفهم، مثل الكاميرا والميكروفون. أو يمكن للقراصنة استغلال خلل غير معروف في التعليمات البرمجية، وتشغيل برمجياتهم الخاصة للسيطرة على أجزاء معينة من الهاتف والبيانات الخاصة.

وتابع لين: "إذا كنا نتحدث عن نوع الأجهزة الذي يستخدمه الناس يومياً، فمن الممكن تماماً للمهاجمين الوصول إلى الكاميرا ووسائل التسجيل في الهاتف ومعلومات الجهاز. هذا يحدث أكثر بكثير على هواتف Android مقارنة بهواتف آيفون."

وأرسل اثنين من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الاثنين، بريداً إلكترونياً إلى وزير الدفاع يطلبان فيها مزيداً من المعلومات حول أجهزة الرئيس النقالة، وما إذا كان جهاز Android تم تأمينه.