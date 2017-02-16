CAVES هو برنامج مدته اسبوعين تطلقه وكالة الفضاء الأوروبية، تحاكي في ذلك تجربة استكشاف الفضاء بوضعها رواد الفضاء في مناخ قاس ومعزول
لماذا يجوب رواد الفضاء هذا الكهف المظلم؟
لماذا يجوب رواد الفضاء هذا الكهف المظلم؟
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و21 دقيقة.
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CAVES هو برنامج مدته أسبوعين تطلقه وكالة الفضاء الأوروبية
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