لماذا يجوب رواد الفضاء هذا الكهف المظلم؟

لماذا يجوب رواد الفضاء هذا الكهف المظلم؟

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و21 دقيقة.
الفضاءعلوم الفضاءتجاربوكالة الفضاء الأوروبيةمحطة الفضاء الدولية
1:02

CAVES هو برنامج مدته أسبوعين تطلقه وكالة الفضاء الأوروبية

CAVES هو برنامج مدته اسبوعين تطلقه وكالة الفضاء الأوروبية، تحاكي في ذلك تجربة استكشاف الفضاء بوضعها رواد الفضاء في مناخ قاس ومعزول

الفضاءعلوم الفضاءتجاربوكالة الفضاء الأوروبيةمحطة الفضاء الدولية