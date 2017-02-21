نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وداعاً يا دمى الباربي التقليدية التي كان يمكننا إلباسكِ بأنفسنا، فباربي الجديدة يمكنها أن تغير مظهرها بنفسها!

إذ أعلنت شركة "Mattel" عن اختراعها الجديد لباربي رقمية تفاعلية أطلقت عليها اسم "Hello Barbie Hologram"، والتي ستطرح في الأسواق نهاية العام.

طيف الباربي الثلاثي الأبعاد سيعمل على مدار 24 ساعة طالما كانت موصولة بالكهرباء، ويمكن تفعيلها بالصوت، ويمكن للأطفال أن يطلبوا منها تغيير مظهرها، لتتمكن الدمية الرقمية من تغيير ملابسها ولون بشرتها أيضاً.

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ويمكن للباربي الجديدة أن تتصل بالإنترنت وأن تقوم بإجراء محادثات مع الأطفال وتعليمهم حركات الرقص وتقديم نشرات لحالة الطقس وأن تعلمكم بالوقت وحتى كيفية ممارسة اليوغا.

كما يمكن برمجة اللعبة لتتمكن من تذكير صاحبها بالواجبات اليومية ويمكن للجهاز الاتصال بالبلوتوث ليتمكن المستخدم من تشغيل الموسيقى عبر أجهزته الذكية.

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وتأتي هذه الخطوة المبنية على التكنولوحيا بتصنيع لعبة الباربي بعد لعبة "Hello Barbie" الناطقة، ومنزل "Hello Dramhouse" الذي يمكن التحكم به صوتياً.

وأشارت الشركة إلى أن سعر اللعبة الجديد سيبلغ 300 دولار، وتم الكشف عن اللعبة الجديدة في معرض هيئة مصنّعي الألعاب الذي أقيم في نيويورك مؤخراً، وأضافت الشركة بأن المنتج المعروض يقدّم "لمحة فقط" لما سيبدو عليه المنتج النهائي بالفعل.