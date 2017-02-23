أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يعيش رواد الفضاء تحت الماء للاستعداد للفضاء، فالسير في بيئة تنعدم فيها الجاذبية مشابه للوجود تحت الماء. لذا فإن ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية يضعون رواد الفضاء تحت الماء للاستعداد للمهمات خارج الأرض.
رواد فضاء.. تحت الماء؟ هكذا يستعدون للعالم الخارجي!
روّاد.. تحت الماء؟ هكذا يستعدون للفضاء!
تكنولوجيا
آخر تحديث الخميس, 23 فبراير/شباط 2017; 11:16 (GMT +0400).
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السير في بيئة تنعدم فيها الجاذبية مشابه للوجود تحت الماء.
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