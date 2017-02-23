أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اكتشفت ناسا مؤخراً سبعة كواكب بحجم الأرض باستخدام شبكة من التلسكوبات. النظام يعرف باسم Trappist-1، والكواكب تدور حول نجم صغير قريب منها. ثلاثة من هذه الكواكب قد تحتوي على محيطات، ما يجعلها بيئة محتملة للحياة، ويقول علماء الفلك إن نظام الكواكب هذا يبعد 40 سنة ضوئية عن الأرض.