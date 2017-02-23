قريباً.. التقدم التكنولوجي قد يمكننا من التعرف على عوالم جديدة خارج المجموعة الشمسية

علماء قد يتعرفون قريبا على عوالم فضائية جديدة

تكنولوجيا
آخر تحديث الخميس, 23 فبراير/شباط 2017; 07:43 (GMT +0400).
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الكواكب خارج المجموعة الشمسية Exoplanets هي كواكب تدور حول نجم مغاير عن شمس مجموعتنا.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اكتشفت ناسا مؤخراً سبعة كواكب بحجم الأرض باستخدام شبكة من التلسكوبات. النظام يعرف باسم Trappist-1، والكواكب تدور حول نجم صغير قريب منها. ثلاثة من هذه الكواكب قد تحتوي على محيطات، ما يجعلها بيئة محتملة للحياة، ويقول علماء الفلك إن نظام الكواكب هذا يبعد 40 سنة ضوئية عن الأرض.

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