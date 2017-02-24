أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— رغم حجم عقولها الصغير إلا أن النحل أذكى مما قد تتصوره. إذ أن دراسة جديدة أظهرت قدرات تعلم غير متوقعة، بحسب ما ذكرت جامعة كوينز ماري. النحل تم تدريبه “لتسجيل الأهداف،” عن طريق تحريك الحشرات لكرة إلى الدائرة ويتم مكافأتها بالطعام.