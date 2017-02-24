كرة القدم ليست للبشر فقط.. النحل يدخل المنافسة!

كرة القدم ليست للبشر.. النحل يدخل المنافسة

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ12 دقيقة.
حشراتغرائبدراساتأبحاثطرائف
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دراسة جديدة تظهر قدرات التعلم لدى النحل من خلال كرة القدم.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— رغم حجم عقولها الصغير إلا أن النحل أذكى مما قد تتصوره. إذ أن دراسة جديدة أظهرت قدرات تعلم غير متوقعة، بحسب ما ذكرت جامعة كوينز ماري. النحل تم تدريبه “لتسجيل الأهداف،” عن طريق تحريك الحشرات لكرة إلى الدائرة ويتم مكافأتها بالطعام.

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