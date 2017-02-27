برشلونة، اسبانيا (CNN)-- من أحب ساعة هواوي الاولى الذكية التي أعلنت عنها الشركة عام 2015، انتظر المنتج الثاني من ساعتها الجديدة "Huawei Watch 2" والتي كشفت عنها الشركة خلال معرض "Mobile World Congress" في مدينة برشلونة الاسبانية، الأحد.
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