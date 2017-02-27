نظرة أولية لساعة هواوي الذكية الجديدة

نظرة أولية لساعة هواوي الذكية الجديدة

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و43 دقيقة.
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1:16

ما هي مميزات ساعة Huawei Watch 2 الذكية؟

برشلونة، اسبانيا (CNN)-- من أحب ساعة هواوي الاولى الذكية التي أعلنت عنها الشركة عام 2015، انتظر المنتج الثاني من ساعتها الجديدة "Huawei Watch 2" والتي كشفت عنها الشركة خلال معرض "Mobile World Congress" في مدينة برشلونة الاسبانية، الأحد.

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