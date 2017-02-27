بعد 17 عاما نوكيا تعيد إطلاق هاتفها 3310

بعد 17 عاما نوكيا تعيد إطلاق هاتفها 3310

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و22 دقيقة.
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بعد 17 عاما، نوكيا تقوم بإصدار أولي لهاتفها المحمول من طراز 3310، في خطوة تحيي هذا النموذج الكلاسيكي الخاص بها.

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