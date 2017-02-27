بعد 17 عاما نوكيا تعيد إطلاق هاتفها 3310
بعد 17 عاما نوكيا تعيد إطلاق هاتفها 3310
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و22 دقيقة.
0:55
بعد 17 عاما، نوكيا تقوم بإصدار أولي لهاتفها المحمول من طراز 3310، في خطوة تحيي هذا النموذج الكلاسيكي الخاص بها.
بعد 17 عاما، نوكيا تقوم بإصدار أولي لهاتفها المحمول من طراز 3310، في خطوة تحيي هذا النموذج الكلاسيكي الخاص بها.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.