برشلونة، اسبانيا (CNN)-- تابعوا جولة سريعة في معرض "World Mobile Congress" للهواتف، الذي افتتح، الإثنين، في مدينة برشلونة الاسبانية.
جولة سريعة في معرض MWC 2017 للهواتف
جولة سريعة في معرض MWC 2017 للهواتف
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و20 دقيقة.
1:04
تعالوا مع CNN بالعربية في جولة لأحد أكبر المعارض المخصصة للهواتف في العالم.
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