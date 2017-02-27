جولة سريعة في معرض MWC 2017 للهواتف

جولة سريعة في معرض MWC 2017 للهواتف

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و20 دقيقة.
التقنية الرقميةهواتف ذكيةأجهزة محمولةمعارضبرشلونة
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تعالوا مع CNN بالعربية في جولة لأحد أكبر المعارض المخصصة للهواتف في العالم.

برشلونة، اسبانيا (CNN)-- تابعوا جولة سريعة في معرض "World Mobile Congress" للهواتف، الذي افتتح، الإثنين، في مدينة برشلونة الاسبانية.

التقنية الرقميةهواتف ذكيةأجهزة محمولةمعارضبرشلونة