دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يعد هاتف "MotoZ" من أنحف الهواتف التي رأيناها، وفي هذا الفيديو نستعرض لكم أبرز خصائصه فيما يتعلق بالتصميم والاستخدام والأداء.