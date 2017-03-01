هل هذا أنحف هاتف؟ جربنا لكم.. "MotoZ"

هل هذا أنحف هاتف؟ جربنا لكم.. "MotoZ"

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ14 دقيقة.
تك مع بلسيتتقنية وتكنولوجياهواتف ذكية
3:12

في هذا الفيديو نستعرض لكم أبرز خصائص هاتف "MotoZ" فيما يتعلق بالتصميم والاستخدام والأداء.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يعد هاتف "MotoZ" من أنحف الهواتف التي رأيناها، وفي هذا الفيديو نستعرض لكم أبرز خصائصه فيما يتعلق بالتصميم والاستخدام والأداء.

تك مع بلسيتتقنية وتكنولوجياهواتف ذكية