دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—

كان أداء "Honor 6X " سريعاً، وفك القفل عند الضغط على منطقة استشعار البصمة بالجزء الخلفي كان سريعاً أيضاً. فهذا الزر يمكنه فك القفل والرد على المكالمات وإظهار التنبيهات بل أيضاً إيقاف منبهك المزعج بالصباح.