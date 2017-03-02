وظائف متعددة لزر استشعار البصمة.. جربنا لكم Honor 6X

وظائف متعددة لزر البصمة.. جربنا لكم Honor 6X

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ 3 ساعات و33 دقيقة.
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2:22

من منا لا يكره البحث عن زر إقفال المنبّه في الصباح؟ جهاز Honor 6x يمكنه أن يوفر حلاً بسيطاً للغاية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—

كان أداء "Honor 6X " سريعاً، وفك القفل عند الضغط على منطقة استشعار البصمة بالجزء الخلفي كان سريعاً أيضاً. فهذا الزر يمكنه فك القفل والرد على المكالمات وإظهار التنبيهات بل أيضاً إيقاف منبهك المزعج بالصباح.

تكنولوجياتك مع بلسيتهواويهواتف ذكية