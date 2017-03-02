دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—
كان أداء "Honor 6X " سريعاً، وفك القفل عند الضغط على منطقة استشعار البصمة بالجزء الخلفي كان سريعاً أيضاً. فهذا الزر يمكنه فك القفل والرد على المكالمات وإظهار التنبيهات بل أيضاً إيقاف منبهك المزعج بالصباح.
من منا لا يكره البحث عن زر إقفال المنبّه في الصباح؟ جهاز Honor 6x يمكنه أن يوفر حلاً بسيطاً للغاية.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—
كان أداء "Honor 6X " سريعاً، وفك القفل عند الضغط على منطقة استشعار البصمة بالجزء الخلفي كان سريعاً أيضاً. فهذا الزر يمكنه فك القفل والرد على المكالمات وإظهار التنبيهات بل أيضاً إيقاف منبهك المزعج بالصباح.
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