هيئة الطيران المدني السعودي تنفي صحة الأنباء المتداولة عن طائرة بيشة

السعودية تنفي الأنباء المتداولة عن طائرة بيشة

سياحة وسفر آخر تحديث منذ ساعة و48 دقيقة.
المملكة العربية السعوديةحوادث الطيران
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هيئة الطيران المدني السعودي تنفي صحة الأنباء المتداولة عن طائرة بيشة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفت هيئة الطيران المدني السعودية صحة الأنباء المتداولة حول طائرة قيل إنها انطلقت من بيشة وعلقت في الجو بسبب عطل فني منعها من الهبوط.

وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، حيث احتل وسم #طايره_بيشه المرتبة الأولى بين الهاشتاغات الأكثر تداولاً في المملكة: "لا صحة للأنباء المنتشرة عن وجود مشكلة في رحلة بين بيشة وجده والأجواء بالمملكة ولله الحمد سليمة".

وأكد عبدالله الخريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة في اتصال مع قناة الاخبارية السعودية  الرسمية، أنه لم يسجل أي خلل أو بلاغات في أي رحلة بأجواء المملكة العربية السعودية يوم الاربعاء.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المملكة العربية السعوديةحوادث الطيران
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