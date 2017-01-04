دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفت هيئة الطيران المدني السعودية صحة الأنباء المتداولة حول طائرة قيل إنها انطلقت من بيشة وعلقت في الجو بسبب عطل فني منعها من الهبوط.

وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، حيث احتل وسم #طايره_بيشه المرتبة الأولى بين الهاشتاغات الأكثر تداولاً في المملكة: "لا صحة للأنباء المنتشرة عن وجود مشكلة في رحلة بين بيشة وجده والأجواء بالمملكة ولله الحمد سليمة".

لا صحة للأنباء المنتشرة عن وجود مشكلة في رحلة بين بيشة وجده والأجواء بالمملكة ولله الحمد سليمة #طايره_بيشه — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) ٤ يناير، ٢٠١٧

وأكد عبدالله الخريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة في اتصال مع قناة الاخبارية السعودية الرسمية، أنه لم يسجل أي خلل أو بلاغات في أي رحلة بأجواء المملكة العربية السعودية يوم الاربعاء.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.