رويدا عامر- غزة (CNN) - يبدأ المزارعون الفلسطينيون في قطاع غزة، في هذه الأشهر القليلة بجني ثمار الفراولة لهذا العام، حيث يعاني الموسم قلة الإنتاج وارتفاع الأسعار بسبب تصدير معظمه إلى الدول الأوروبية والضفة الغربية .

كما ويبدأ التجهيز لموسم الفراولة منذ منتصف أبريل، حيث يعمل المزارعون على تنمية الأشتال الأم وتغريزها، وفي منتصف أغسطس تمهد الأرض الزراعية إيذاناً بزراعة الفراولة منتصف سبتمبر والتي يتم رعايتها، وذلك بتوفير الأسمدة والمياه اللازمة وحمايتها من أشعة الشمس وتغيرات المناخ .

هذه الفاكهة يعشقها الجميع في غزة والعالم لذا يطلق عليها اسم "التوت الأرضي" أو "الفاكهة المدللة"، بالإضافة إلى "فاكهة الحب".