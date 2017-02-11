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عثر علماء آثار على الكهف الثاني عشر من كهوف قمران التي وجدوا فيها مخطوطات البحر الميت، ورغم عدم عثورهم على مخطوطات في الكهف الجديد إلا أنهم يقولون إن هناك أدلة على أنها كانت موجودة في الكهف المكتشف حديثا ولكنها تعرضت للسرقة في خمسينيات القرن الماضي.