اكتشاف الكهف الـ12 في قمران وآثار لمخطوطات البحر الميت
اكتشاف كهف جديد وآثار لمخطوطات البحر الميت
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ41 دقيقة.
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عثر علماء آثار على الكهف الثاني عشر من كهوف قمران التي وجدوا فيها مخطوطات البحر الميت، ورغم عدم عثورهم على مخطوطات في الكهف الجديد إلا أنهم يقولون إن هناك أدلة على أنها كانت موجودة في الكهف المكتشف حديثا ولكنها تعرضت للسرقة في خمسينيات القرن الماضي.
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