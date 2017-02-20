بيونغ يانغ، كوريا الشمالية (CNN)-- تمكن مراسل CNN ويل رايلي من الدخول إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ. ووثق مقتطفات من رحلته في أرجاء هذه البلاد المنغلقة عن العالم الخارجي.
فقط على شبكتنا.. جولة في أرجاء العاصمة الكورية الشمالية
جولة في أرجاء العاصمة الكورية الشمالية
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ45 دقيقة.
2:49
يأخذكم مراسل CNN في جولة داخل عاصمة كوريا الشمالية، إحدى أكثر الأماكن انغلاقاً في العالم.
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