بيونغ يانغ، كوريا الشمالية (CNN)-- تمكن مراسل CNN ويل رايلي من الدخول إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ. ووثق مقتطفات من رحلته في أرجاء هذه البلاد المنغلقة عن العالم الخارجي.