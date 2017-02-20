فقط على شبكتنا.. جولة في أرجاء العاصمة الكورية الشمالية

جولة في أرجاء العاصمة الكورية الشمالية

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ45 دقيقة.
كوريا الشماليةكيم جونغ أون
2:49

يأخذكم مراسل CNN في جولة داخل عاصمة كوريا الشمالية، إحدى أكثر الأماكن انغلاقاً في العالم.

بيونغ يانغ، كوريا الشمالية (CNN)-- تمكن مراسل CNN ويل رايلي من الدخول إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ. ووثق مقتطفات من رحلته في أرجاء هذه البلاد المنغلقة عن العالم الخارجي.

كوريا الشماليةكيم جونغ أون