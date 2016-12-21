نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أشارت منظمة "Panjiva" المختصة بالأبحاث التجارية، إلى ارتفاع استيراد الذخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 200 في المائة في نوفمبر/ تشرين ثاني عام 2016، مقارنة بالعام الماضي.
ولكن أمريكا لا تُصنّع ذخيرتها بنفسها بل تستورد معظمها من الدول المذكورة في الإنفوجرافيك أعلاه.
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ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.