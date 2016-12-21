نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أشارت منظمة "Panjiva" المختصة بالأبحاث التجارية، إلى ارتفاع استيراد الذخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 200 في المائة في نوفمبر/ تشرين ثاني عام 2016، مقارنة بالعام الماضي.

ولكن أمريكا لا تُصنّع ذخيرتها بنفسها بل تستورد معظمها من الدول المذكورة في الإنفوجرافيك أعلاه.