لقد سمعت صوت طلقات نارية، وكان مرتفعاً

التقاط لحظة الاغتيال

مصور وكالة أنباء أسوشيتدبرس برهان أوزبيليكي، كان داخل قاعة المعرض الفني في تركيا عندما أطلق مسلح النار

تمكن من التقاط صور للحظة اغتيال السفير الروسي في تركيا

الناس الذين كانوا يقفون في الأمام اختفوا، انبطحوا أرضاً، لذلك لم يكن أحد بيننا، المسلح وأنا، وقد رفع إصبع يده اليسرى قائلاً: "الله أكبر"، وكان السفير ممداً على الأرض دون حراك وكان الرجل يلقي نوعاً من الخطاب ذي طابع سياسي، وكان أناس يصرخون ويبكون حيث لم أتمكن من السماع بشكل جيد، من ثم صوب سلاحه نحونا، نحو الناس، وكنت مصدوماً وخائفاً، لكن ليس كثيراً، وأنا في الظروف الصعبة عادة ما أكون هادئاً فلدي مسؤولية تتمثل بتوثيق الحدث.

صوره الاستثنائية التي تظهر إطلاق النار انتشرت سريعاً بشكل كبير

لم أرغب بألا يكون لدي إجابات عندما يسألونني: أنت كنت هناك، أين الصور؟