في حادثة أثارت الكثير من الجدل، تعرض شاب كوميدي يمني أميركي، للطرد من على متن طائرة أميركية، بسبب تحدثه باللغة العربية على متن الرحلة على حد قوله.

المذيعة: ولكن هل تتفهم لماذا لم يصدقك الناس، بسبب تسجيلاتك الساخرة التي كنت تقوم بها في الماضي؟

آدم صالح، نجم يوتيوب: "يمكنك بوضوح رؤية كاميرا هاتف، ولو كنت أقوم بمزحة فيمكنني استخدام كاميرا، وأنا لم استخدم أي نوع من الكاميرات على متن الطائرات لأن لديها قوانين صارمة حول استخدام الكاميرات، بينما كنا هناك، تعرضنا للاتهامات والناس كانوا يقولون يجب عليهم المغادرة الآن، شعرنا وكأننا من الإرهابين، وكنا ننظر في وجوه بعضنا البعض ونضحك متسائلين ماذا يجري!

المذيعة: هل كنتم تستخدمون كاميرات على متن الطائرة؟

آدم صالح، نجم يوتيوب: لا، لم نكن نستخدم الكاميرا مطلقاً، سحبنا كاميرتنا عندما طردنا فقط، كانت تلك المرة الوحيدة التي استخدمنا فيها الكاميرا، لم نستخدم الكاميرا مطلقاً، وماذا فعلت خطوط دلتا أيضاً؟ حاولوا طرد شخص آخر ورائنا بسبب لحيته، كانوا يريدون طرده أيضاً، ذلك الرجل غضب بشكل كبير، قائلاً لمجرد أن لدي لحية ستأخذونني معهم؟