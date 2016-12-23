روما، إيطاليا (CNN)— قالت الشرطة الإيطالية، الجمعة، إنها قتلت التونسي أنيس عامري، البالغ من العمر 24 عاما، والمشتبه به بتنفيذ هجوم الدهس في سوق لعيد الميلاد في العاصمة الألمانية، برلين، مساء الاثنين.

من هو التونسي أنيس عامري المشتبه به في عملية الدهس ببرلين؟ 1:05

جاء ذلك عبر صفحة تويتر الخاصة بالشرطة الإيطالية حيث قالت إن إطلاق النار وقع الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي في منطقة سيستو سان جيوفاني وهي بلدة قرب ميلان، وعندما طلب عناصر الشرطة الأوراق الثبوتية قام المشتبه به بسحب مسدس من عيار 22 ميليمترا وبادر بإطلاق النار.

وتابعت الشرطة أن أحد عناصرها أصيب وهو في المستشفى، لافتة إلى أن سائق الدورية الأمنية رد بإطلاق النار وقتل المشتبه به.

من جهته قال ماركو مينيتي، وزير الداخلية الإيطالي إن مقتل المشتبه به بهجوم برلين"لا شك فيه،" وذلك في مؤتمر صحفي عقده، الجمعة، بعد إعلان الشرطة.

ويشار إلى أن مكتب الادعاء الألماني أصدر مذكرة اعتقال ضد عامري للاشتباه في أنه سائق الشاحنة الذي نفذ الهجوم في برلين، وأسفر عن مقتل 12 شخصا. ودعا مكتب الادعاء عامة الناس إلى المساعد بتقديم معلومات عن عامري، وحذر من أنه قد يكون "عنيفا ومسلحا."