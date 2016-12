دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال جوزيف موسكات، رئيس وزراء مالطا، إن طائرة ليبية يحتمل أنها مختطفة حولت مسارها إلى بلاده.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM