دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال جوزيف موسكات، رئيس وزراء مالطا، إن طائرة ليبية يحتمل أنها مختطفة حولت مسارها إلى بلاده.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٦

جاء ذلك في تغريدة على الصفحة الرسمية لرئيس وزراء مالطا حيث قال: "أبلغت بحالة اختطاف محتملة لطائرة ليبية برحلة داخلية وتحويل مسارها إلى مالطا، العمليات الأمنية وأجهزة الطوارئ مستعدة."

وفي تغريدة منفصلة قال موسكات إن الطائرة تابعة لطيران "الأفريقية" وعلى متنها 111 راكبا، منهم 82 رجلا و28 سيدة ورضيع واحد، دون تقديم أي تفاصيل إضافية عن عدد أفراد الطاقم.

من جهته أكد المتحدث الإعلامي بوزارة الخارجية المالطية على أن "الطائرة هبطت وعناصر الأمن يتواجدون في الموقع،" لافتا إلى أن "الاجتماعات برئاسة الوزراء مستمرة حول الموضوع."