دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت نور الهدى حساني، والدة أنيس عامري، المشتبه به بتنفيذ هجوم الدهس في سوق لعيد الميلاد بالعاصمة الألمانية، برلين، إن ابنها لم يكن إرهابيا، وذلك في مقابلة حصرية مع CNN.

أريد معرفة حقيقة ما حدث لابني

أريد من الحكومة التونسية والألمانية أن تخبراني عما حدث لابني

نريد الحقيقة حول ابني الذي توفي كمشتبه به ومات والحقيقة معه

انهم يعتقدون انه كان إرهابي؟ لا، ابني لم يكن إرهابي

كان ينبغي عليهم أن يقوموا باعتقاله واجراء تحقيق