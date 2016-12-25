بحسب وزارة الدفاع الروسية، لم يتمكن أحد من النجاة من حادث تحطم الطائرة الروسية التابعة لها من طراز Tu-154والتي كانت في طريقها من مطار سوتشي في جنوب روسيا.

وتم إرسال فرق لانتشال القطع الكبيرة للطائرة والجثث وإجراء تحقيق رسمي في الحادثة.

الطائرة كانت في طريقها إلى قاعدة حميميم الروسية في مدينة اللاذقية بسوريا، وكان على متنها أكثر من ستين فرداً من أعضاء الجيش الروسي وفرقة ألكساندروف حيث كان من المفترض أن يقدموا استعراضاً للجنود الروس المتمركزين في اللاذقية. كما أنها نفس الطائرة التي تستخدمها وزارة الدفاع لنقل الصحفيين إلى سوريا، فقد كنت وبعض من زملائي في رحلات مشابهة سابقاً إلى البلاد وبالطبع فإن مسؤولين أشاروا إلى وجود 9 صحفيين على الأقل على متن الطائرة، جميعهم من مؤسسات روسية وتم دعوتهم خصيصاً لتغطية الاستعراض الموسيقي في سوريا.

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه لأهالي الضحايا وأعلن الحداد على أرواح الركاب وأفراد الطاقم، كما أنه أوكل مهمة الإشراف على التحقيق في الحادثة إلى رئيس الوزراء ديميتري مدفيديف، فيما استبعد مسؤولون روس احتمال الدوافع الإرهابية في هذه المرحلة، ويركزون على أخطاء ميكانيكية أو من الطيار لتفسير سبب سقوط الطائرة إلى البحر وسط حالة طقس صافية.