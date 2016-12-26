الصحفي بينو مينياتشي من القلة الذين يحاربون المافيا علناً في صقلية

مينياتشي يبث قناة "تيلياجتو" التلفزيونية من منزله ليحارب الجرائم المنظمة

بينو مينياتشي، صحفي: لطالما حلمت وتخيلت وجود صقلية أفضل، تحررت من سرطان المافيا وجميع الاختراقات للقانون

وهو الآن يضرب العصابات على وترها الحساس .. أموالها

في عام 2008 قام مينياتشي بالكشف عن عقار امتلكه فيتو فيتالي زعيم للمافيا بشكل غير قانوني.. بعدها تم هدمه المبنى

ومنذ ذلك اليوم، أصبح مينياتشي هدفاً لتلك العصابات

بينو مينياتشي، صحفي: حاول ابن فيتالي خنقي بربطة عنقي

تعرض لإصابة بليغة إثر الحادث.. لكنه عاد إلى البث مجدداً في اليوم التالي

بينو مينياتشي، صحفي: كما ترون فإن بينو مينياتشي لا يستسلم

واليوم يحظى بحماية من الشرطة وقام المقهى المفضل لديه بتركيب نوافذ مضادة للرصاص

لكن اليوم هنالك جهة أخرى تلاحقه.. السلطات المحلية

قامت الشرطة العسكرية بنشر هذا الفيديو لكاميرا مخبّأة بتهمة ابتزازه لمسؤول محلي

بينو مينياتشي، صحفي: أحتاج 466 يورو لأنه يجب أن أذهب إلى البنك

يقول مينياتشي إن المال كان لغرض إعلان تجاري عبر القناة "تيلياجتو"

ويشير إلى أن الفيديو تم تعديله ليبدو وكأنه مذنب

ورغم الادعاءات لا يزال يظهر على الهواء كل يوم

بينو مينياتشي، صحفي: أفراد عصابات المافيا نعلم من هم أصلاً .. نعرف هوياتهم وتصرفاتهم، لكننا لم نتوقع بأن نواجه تصرفات تدمر عملنا .. باسم العدالة وبالنيابة عنها