الرباط (CNN)— يتداول عدد من نشطاء فيسبوك في المغرب صورًا لمستحضر يحمل اسم MMS2، على أساس أنه يعالج مجموعة من الأمراض المستعصية، كالسرطان، ويقوم صاحب محل للحجامة في شمال المغرب بتسويق هذا الدواء بشكل مجاني للفقراء، ويطلب مراسلته على واتس أب للحصول على عينات منه، إلّا أن التدقيق في اسم الدواء وبلاغات أجهزة المراقبة الصحية بأكثر من بلد يبيّن وجود عدة تحذيرات من استهلاكه، وأنه في النهاية ليس أصلًا بدواء، بل سببًا للمرض.

اسم هذا الدواء هو اختصار لـ Miracle Mineral Solution، وصدرت منه نسخة أولى، ثم نسخة ثانية قيل إنها أكثر قوة من سابقتها، يتم شراؤه عن طريق الانترنت بالأساس، ويتضمن هذا المستحضر المرّكب الكيميائي كلوريد الصوديوم، وتشير المعطيات المتوفرة إلى أنه يُنتج في المحلول النهائي الذي يتناوله المستهلك مادة ثاني أكسيد الكلور.

وأول من تحدث عن هذا المستحضر هو مهندس أمريكي يدعى جيمس هومبل، ادعى أنه يعالج مرض الإيدز والتوحد وحب الشباب وانفلونزا H1N1 وغيرها من الأمراض المستعصية، ونشر كتابا عام 2006 حول هذه "المعجزة الطبية"، وهي الادعاءات نفسها التي توجد في المنشور المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

غير أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، حذرت عام 2010 عن استخدام هذا المستحضر، متحدثة في بيان لها عن أن تناوله قد يؤدي إلى عملية تبييض للجهاز الهضمي، ممّا يؤدي لضرر كبير على صحة المستهلك. وقالت الإدارة ذاتها إنها تلقت الكثير من التقارير التي تثبت وقوع هذا الضرر على مستهلكين استخدموا هذا المستحضر.

وطالبت الإدارة من كل من استخدم MMS بالتوقف عن ذلك ورميه بعيدا، ومن وقعت لهم آثار جانبية بزيارة الطبيب، بما أن خلط هذا المستحضر مع محلول عصير الحمضيات يؤدي إلى خلق ثاني أكسيد الكلور، وهي مادة مبيّضة تُستخدم في مجال النسيج وكذا في معالجة المياه، لافتة إلى أن استهلاك المستحضر يؤدي إلى الغثيان والتقيؤ والإسهال والجفاف الشديد.

التحذير ذاته نجده على موقع وكالة المعايير الغذائية بالمملكة المتحدة، إذ تطالب المواطنين بعدم استهلاك هذا المستحضر، والتخلص منه في حالة شرائه، لافتة إلى أن استهلاكه قد يؤدي عدة أعراض خطيرة، ومنها وقوع فشل تنفسي، إلى جانب الأعراض السابقة، مطالبة من السلطات المختصة عدم السماح ببيع هذا الدواء فوق تراب المملكة.

وفي فرنسا، وقع تحذير كذلك من استهلاك المستحضر، وقال بيان منشور على وكالة سلامة الأدوية ومنتجات الصحة، إنه جرت معاينة وقوع حالات تسمم بسبب MMS، وهو ما دفع بالسلطات القائمة على المجال الصحي إلى توضيح الأخطار المتعددة هذا المستحضر، وتأكيد أنه لم يثبت أي فائدة طبية لمادة ثاني أكسيد الكلور.

وكان المدون المغربي، مروان العربي لمحارزي، من أول من نشر أخطار هذا المستحضر في فضاء الانترنت بالمغرب، وبث مقطع فيديو على قناته باليوتيوب، يحذر فيه من استهلاك MMS، في وقت لم ترد فيه وزارة الصحة المغربية على ادعاءات من يرّوجون هذا المستحضر.

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