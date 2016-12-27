دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتقد محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق للشؤون الخارجية، الثلاثاء، الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، لافتا إلى أن الأخير بحاجة إلى "تعلم الكثير" على حد تعبيره.

هل يفهم ترامب الفارق بين المسلمين والمتطرفين؟ أوالأسباب الجذرية للإرهاب أو يفهم أن تهديد الامم المتحدة لا يعكس نضجا؟ عليه أن يتعلم الكثير. — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) ٢٧ ديسمبر، ٢٠١٦

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات على صفحة البرادعي الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "هل يفهم ترامب التزامات الولايات المتحدة بخصوص نزع السلاح النووي؟ أو يفهم التزامات اسرائيل بخصوص السلام؟ العالم مع ترامب سيكون أكثر خطورة."

وأضاف: "هل يفهم ترامب الفارق بين المسلمين والمتطرفين؟ أو الأسباب الجذرية للإرهاب أو يفهم أن تهديد الامم المتحدة لا يعكس نضجا؟ عليه أن يتعلم الكثير."

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