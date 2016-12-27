ليبيا (CNN)— حث نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، أطراف الأزمة الليبية على الوصول إلى توافق لأجل مشاركة خليفة حفتر في قيادة البلاد، متحدثًا عن أن "حفتر يحارب مقاتلي تنظيم داعش، وساعد الحكومة على السيطرة على منطقة الهلال النفطي".

وقال غاتيلوف في تصريحات لوكالة "بلومبرغ"، نُشرت أمس الاثنين، إن خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي الذي ينال اعتراف مجلس النواب في طبرق، يعدّ "شخصية رئيسية في المجالين السياسي والعسكري"، متابعًا أن موسكو تثق في توصل الليبين إلى اتفاق بشأن "مشاركة حفتر في القيادة الجديدة للبلاد".

وأشار غاتليوف إلى أن الاتفاق السياسي في ليبيا لا يزال متوقفًا، بما أن سياسة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، تدعم حكومة الوفاق الوطني التي دخلت في مواجهة مع خليفة حفتر، متابعًا أن على كوبلر التوقف عن دعم أطراف معينة من النزاع الليبي على حساب أطراف أخرى لديها تأثير واسع.

وأضاف غاتيلوف أن سياسة كوبلر "أدت إلى غياب اهتمام من لدن ممثلي المناطق الشرقية في الحديث معه"، ممّا يبين "أن الوضع الحالي لا يساهم في التقدم بالمسار السياسي في ليبيا"، ويشير غاتيلوف في هذا السياق إلى برلمان طبرق والحكومة المنبثقة عنه، اللذان لا يعترفان بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعوم من الأمم المتحدة.

وحول حكومة الوفاق الوطني، قال غاتيلفوف إنها لم تستطع أن تتحوّل إلى حكومة وطنية حقيقية رغم الاعتراف الدولي، بسبب عجزها عن السيطرة إلّا على جزء جد محدود من التراب الليبي، الأمر الذي يمنعها من العمل بالشكل المناسب، يتابع غاتيلوف.