الصين “تستعرض عضلاتها” أمام أمريكا بمنطقة متنازع عليها

الصين تستعرض "عضلاتها العسكرية" أمام أمريكا

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و22 دقيقة.
1:11

جابت حاملة الطائرات “Liaoning” المحيط، في حين قامت مقاتلات J-15 بتدريبات على المواجهات الجوية.

مقارنة سريعة بين جيشي الصين وأمريكا بالأرقامPlay Overlay

مقارنة سريعة بين جيشي الصين وأمريكا بالأرقام 0:58

استعرضت الصين قدراتها العسكرية البحرية في وسط المحيط الهادئ.

 
إذ جابت حاملة الطائرات “Liaoning” المحيط، في حين قامت مقاتلات J-15 بتدريبات على المواجهات الجوية.
 
إضافة إلى التدرب على التزود بالوقود في الهواء وسط البحر الأصفر في وقت سابق من الاسبوع المنصرم.
 

 

وأثارت هذه التدريبات تحفظات من الدول المجاورة مثل تايوان واليابان.
 
“هذا الأمر يدل على أن الصين توسع قدراتها على المواجهة البحرية” -- كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني.
 
شاهد.. الصين تستعرض أحدث مقاتلاتها.. "الشبح J-20"Play Overlay

شاهد.. الصين تستعرض أحدث مقاتلاتها.. "الشبح J-20" 0:48

ويرى البعض بأن هذا الأمر يعتبر استعراضاً للقوة من قبل الصين أمام الولايات المتحدة.