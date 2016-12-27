مقارنة سريعة بين جيشي الصين وأمريكا بالأرقام 0:58 استعرضت الصين قدراتها العسكرية البحرية في وسط المحيط الهادئ.

إذ جابت حاملة الطائرات “Liaoning” المحيط، في حين قامت مقاتلات J-15 بتدريبات على المواجهات الجوية.

إضافة إلى التدرب على التزود بالوقود في الهواء وسط البحر الأصفر في وقت سابق من الاسبوع المنصرم.

وأثارت هذه التدريبات تحفظات من الدول المجاورة مثل تايوان واليابان.

“هذا الأمر يدل على أن الصين توسع قدراتها على المواجهة البحرية” -- كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني.