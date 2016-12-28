تونس (CNN)— لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم، بينهم رضيع، وجرح 52 بينهم أطفال في حالة جد حرجة، في حصيلة مؤقتة، بسبب حادث اصطدام قطار بحافلة ركاب في منطقة جبل جلود، بولاية تونس، صباح اليوم الأربعاء.

ووفق ما أعلنته وزارة الصحة التونسية، فقد تم إحداث ثلاث خلايا نفسية للإحاطة النفسية بالمصابين وعائلات القتلى في مستشفيات شارل نيكول ومستشفى الحروق والإصابات البليغة ببن عروس والمستشفى العسكري، كما جرى نقل حالات أخرى إلى مستشفيات المنجي سليم بالمرسى ومستشفى الأطفال بالعاصمة.

وانتقل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وزيرة الصحة سميرة مرعي فريعة ووزير النقل أنيس غديرة إلى مستشفى الحروق والإصابات البليغة لمتابعة الحالة الصحية للضحايا.

وأدى الحادث إلى انقسام حافلة الركاب إلى نصفين، وفيما لم تعلن السلطات رسميا عن سبب الحادث، قال وزير النقل، إن حواجز السكك الحديدية وأضوائها تتعرّض إلى عمليات تخريب ممنهجة، زيادة على سرقة النحاس منها.

وقال غديرة إن 80 بالمئة من حوادث المرور ناجمة عن أخطاء بشرية، وإن وزارته تجد صعوبات في وضع حراس على كل تقاطعات القطارات لكثرتها، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء التونسية، فيما أكدت سميرة مرعي فريعة إن خلية أزمة ستعمل على متابعة الحادث وتحديد المسؤوليات.

ودعا الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، من السلطات التثبت من كل مواطن الخلل وأخذ كل ما يلزم من تدابير لتفاديها في كل مكان معرض لنفس الأخطار على تراب الجمهورية ، متحدثا في تدوينة على صفحته بفيسبوك إن "فاجعة هذا الصباح مأساة لكل التونسيين".