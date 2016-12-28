أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وصف نائب رئيس الوزراء التركي والمتحدث باسم الحكومة، نعمان قورتولموش، الثلاثاء، مقطع فيديو لتنظيم "داعش" يُظهر جنديين تركيين في سوريا يُحرقان على قيد الحياة بأنه "مفبرك"، وانتقد الذين تداولوا الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إذ قال قورتولموش: "لا توجد لدينا معلومات مؤكدة من وزارة الدفاع التركية أو القوات المسلحة،" مضيفاً: "لو كنّا متأكدين من صحة تلك الادعاءات لكنا أعلنّا عنها، ولكن حتى ولو كانت تلك المشاهد حقيقية أو لا، إلى ماذا يهدف (داعش) من تلك المشاهد؟ يريد ترويع الشعب، والرمي به إلى اليأس، وإيصالهم إلى مرحلة يخافون فيها من بعضهم،" حسبما نقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية التي تديرها الدولة.

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وتابع المتحدث باسم الحكومة التركية محذراً: "بعض أصدقائنا في قطاع الإعلام بحاجة للتأني بخطواتهم،" مستطرداً: "وسائل التواصل الاجتماعي ليست منبراً للبث غير المسؤول.. (في وقت) تركيا فيه بحرب مع داعش."