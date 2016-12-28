دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أخبار كثيرة غطتها CNN بالعربية في المغرب خلال عام 2016 الذي سنودعه بعد أيام، فمن احتجاجات الأساتذة المتدربين إلى التوتر الذي وقع بين المغرب وبان كي مون، وتصريحات حميد شباط بخصوص موريتانيا.. كانت شبكتنا حاضرة لنقل نبض الشارع المغربي وأهم الأخبار على كل الأصعدة.
إليكم فيديو يلخص أهم 20 حدثًا غطيناها في المغرب خلال 2016.
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