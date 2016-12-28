دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عثرت فرق البحث الروسية الصندوق الأسود الثاني للطائرة الروسية التي سقطت في البحر الأسود، وانطلقت من مدينة سوتشي الروسية في اتجاه اللاذقية الروسية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع اليوم الأربعاء إيجاد فرق البحث لمسجل معطيات الرحلة في الطائرة Tu-154، بعد إيجاد فرق البحث في وقت سابق لمسجل صوت قمرة القيادة، الصندوق الأسود الأول.

ووجدت فرق البحث إلى غاية الآن 17 جثة و223 جزءًا من جثت ركاب الطائرة في البحر الأسود، تقول وزارة الدفاع الروسية، كما أعلنت روسيا في وقت سابق أن الحادث لم يخلّف أي ناجين، مستبعدة فرضية وقوع عمل إرهابي.

وكانت الطائرة التابعة لوزارة الدفاع الروسية تقل 92 راكبًا في المجموع. بينهم تسعة صحفيين من تلفزيون ستار، وأعضاء فرقة للرقص الفولكوري الروسي كانوا في طريقهم إلى قاعدة حيميميم لإحياء حفل رأس السنة الميلادية، وجنود روس، وطاقم الطائرة.