الرباط، المغرب (CNN)— أكدت الناطقة باسم النيابة العامة الألمانية، فروك كوهلر، أن الفيديو الذي بثه "داعش" ويعلن من خلاله مسؤوليته عن الهجمات في سوق برلين، هو أصلي وحقيقي، وأنه يظهر أنيس العامري، المتهم الرئيسي في الأحداث.

كما أشارت المتحدثة اليوم الخميس في ندوة صحفية إن كابحًا آليا في الشاحنة قام بإيقافها بعد 70 أو 80 مترًا من بداية دهسها للمارة، وهو ما قلّل من الخسائر البشرية التي وصلت إلى 12 قتيلا و48 جريحًا على الأقل عندما قاد أنيس عمري شاحنته في سوق بالهواء الطلق مساء 19 من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

كما أكدت الناطقة أن السلطات الألمانية أطلقت سراح تونسي كانت قد ألقت القبض عليه للاشتباه في علاقته بأنيس العامري، إذ كان المحققون يظنون أن هذا الشخص تلقى رسالة صوتية وصورة أرسلها العامري، إلّا أن التحقيقات بينت أن المعتقل قد لا يكون هو من تواصل مع العامري.

ولفتت الناطقة إلى أن المحققين لاحقوا أنيس العامري بعد الهجوم، حيث هرب بداية إلى هولندا، وبعدها إلى فرنسا، ثم إيطاليا، أين قُتل برصاص الشرطة، لافتة إلى أن السلاح الذي استخدمه عملاي في برلين وميلان هو كاليبر من عيار 22، إلّا أنها استدركت القول بكون التحقيق لم يبين هل يتعلّق الأمر بسلاح واحد.