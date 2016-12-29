دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعرض مقر السفارة الروسية في العاصمة السورية دمشق، للقصف مرتين الأربعاء، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية الروسية.

وأصدرت الخارجية الروسية بياناً جاء فيه: "في الساعة الواحدة و1:19 ظهراً [بتوقيت موسكو] في 28 ديسمبر/ كانون الأول قصف إرهابيون السفارة الروسية في سوريا. سقطت قذيفة واحدة، لحسن الحظ لم تنفجر، في ساحة مجمع المباني الإدارية للبعثة الدبلوماسية الروسية،" حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس".

وأضافت الوزارة: "سقطت القذيفة الثانية في الجوار القريب إلى أراضيها. وشارك مهندسو القتال بنزع فتيل الذخائر غير المنفجرة."

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وتعتبر موسكو هذا "استفزازاً جديداً من قبل المتطرفين المعارضين للتسوية السلمية في سوريا، يؤكد عزمهم على مواصلة بث الرعب والعنف، ودعم مناخ من الخوف بين سكان العاصمة السورية، والقيام بضربات شريرة من مساكنهم المخفية تحت غطاء الدرع البشري."

واعتبرت الوزارة أن ذلك يُثبت وجود خطر "حقيقي" للدبلوماسيين الروسيين في سوريا، وشددت على أهمية "التخلص الفوري من بؤر الإرهاب."