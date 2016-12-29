الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب:

"أنتم تضخمون موضوع أني أملك تجارات كبيرة. عندما فزت، كان الجميع يعرف أني أملك تجارات كبيرة في أماكن كثيرة، حتى أنني وثّقت عملي في الانتخابات الفدرالية.

صحيح أنها تجارة أكبر مما تصور الكثيرون، وهي تجارة رائعة، لكنني لن أعمل بها من الآن فصاعداً.

وهذا ليس لأنني لا أستطيع أن أعمل بها، فهذا قانوني تماماً، لكنني لن أعمل بها لأنني أريد أن أركز على الدولة.

عندما رشحت نفسي، كان الجميع يعرف أنني أملك تجارة كبيرة. قد يكونوا قد انتخبوني جزئياً لهذا السبب.

أعتقد أن الأمر سيُحل بسهولة، وهي بسيطة جداً، ليست بالأمر الكبير. وسنعقد مؤتمراً صحفياً حول ذلك في أوائل يناير/ كانون الثاني المقبل."