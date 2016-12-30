مصدر: روسيا ردت على أوباما بإغلاق مدرسة يرتادها أطفال دبلوماسيين

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال مسؤول أمريكي، الجمعة، إن روسيا ردت على العقوبات الأخيرة التي أعلنها الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الخميس، عبر إغلاق مدرسة أنجلو-أمريكية في العاصمة موسكو.

وبحسب المسؤول فإن المدرسة يرتادها أبناء موظفين في سفارات أمريكا وبريطانيا وكندا إلى جانب أطفال من جنسيات غربية أخرى، لافتا إلى أن الأمر الحكومي الروسي يشمل أيضا إغلاق سبل الوصول إلى مجمع تابع للسفارة الأمريكية مخصص لقضاء العطل والإجازات ويقع في منطقة سيربرياني بور قرب موسكو.

من جهته قال بول سيكستون، مدير المدرسة الأنجلو- أمريكية بموسكو إنه "غير قادر على تأكيد الإغلاق، بانتظار معلومات محددة،" وذلك في تبادل للرسائل الإلكترونية مع الزميل ماثيو تشانس لـCNN.

وبحسب مصادر ومعطيات من وزارة الخزينة، فالحكومة الأمريكية عاقبت تسعة أشخاص ومؤسسات، هي الاستخبارات العسكرية الروسية GRU، وجهاز خدمات الأمن الفيدرالية الروسية FSB، وقسمين من الاستخبارات الروسية، وأربعة ضباط من GRU، وثلاث شركات تقدم آليات إلى GRU، زيادة على فردين روسيين لاستخدامها الانترنت لأجل اختلاس الأموال والمعطيات الخاصة للناس.