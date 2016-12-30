موسكو، روسيا (CNN)-- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، إن موسكو لن تطرد دبلوماسيين أمريكيين ردا على العقوبات الأمريكية ضد روسيا، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية الروسية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أوصت الكرملين في وقت سابق بطرد 35 دبلوماسي أمريكي ردا على خطوة مماثلة من جانب واشنطن، أعلنتها أمريكا الخميس.

لكن بوتين قال إنه سينتظر حتى تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفقا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "سبوتنيك".

اقرأ.. لافروف: اقترحنا على بوتين طرد 35 دبلوماسيا أمريكيا

ونقل تقرير عن بوتين قوله: "نحن لن نخلق مشاكل للدبلوماسيين الأميركيين، ولن نطرد أي شخص ولن نحظر أسرهم وأطفالهم من زيارة المواقع المعتادة في أيام العطل ورأس السنة الميلادية. بل إنني أدعو جميع أطفال الدبلوماسيين الأمريكيين المعتمدين في روسيا إلى احتفال رأس السنة في الكرملين."

ورغم ذلك، قال بوتين إن روسيا تحتفظ بحقها في الرد على العقوبات الأميركية الجديدة.

ويُذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أعلنت أنها ستطرد 35 من الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة وستغلق مجمّعين روسيين، بعد توصل أجهزة المخابرات الأمريكية إلى استنتاج أن موسكو تدخلت بشكل مباشر في حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016. وأعطت واشنطن 72 ساعة للدبلوماسيين الروس وأسرهم لمغادرة الدولة.