نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قالت ليزا موناكو، مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، إن الدبلوماسيين الروس الـ35 المشمولين بطلب المغادرة لهم نشاطات استخباراتية.

جاء ذلك في مقابلة لموناكو مع CNN حيث قالت: "ما يقوم به هؤلاء الأفراد (الدبلوماسيون الروس) هو جمع المعلومات الاستخباراتية، ويستخدمون مبان، أحدها في نيويورك وآخر في ميريلاند لأغراض جمع المعلومات الاستخباراتية، وما نقوله اليوم هو رد على استمرار الحكومة الروسية بمضايقة موظفينا في موسكو بالإضافة إلى نشاطات الميليشيات السيبيرية على الأنترنت ومحاولة التأثير على عملياتنا الانتخابية."

وتابعت قائلة: "نحن نطرد موظفي الاستخبارات هؤلاء وعددهم 35 إلى جانب عائلاتهم من هذه الدولة ولديهم 72 ساعة للمغادرة، ونقوم أيضا بإغلاق المبنيين (المستخدمان لأغراض جمع المعلومات الاستخباراتية) ونوقف هذه النشاطات الاستخباراتية."

وردا على سؤال إن كان الدبلوماسيون الـ35 متهمين بالضلوع بمحاولات القرصنة، قالت موناكو: "نحن لا نقول ذلك، ما نقوم به هنا هو تقديم عدد من ردود الفعل المصممة لوضع حد لنشاط روسيا العدواني."