أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلم، أعلم. سئمتم مني. فقدت أحد المشاهير المفضلين لديك. انفجر جهازك "سامسونغ غالاكسي". ضجرت حقاً من "بوكيمون غو". ولكن ألق نظرة أقرب قليلاً. لقد كنت رائعة في بعض الأشياء – بطرق تركتك في مكان أفضل.

العالم

يسود السلام أخيراً في كولومبيا

ساعدت احتجاجات سلمية ساعد بعزل رئيسة كوريا الجنوبية

غامبيا صوتت للتخلص من دكتاتور

الجيش لم يعد يحكم ميانمار

اختار لبنان رئيساً بعد 45 محاولة

التقى البابا وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية لأول مرة في 1000 عام

البيئة

ثقب الأوزون الكبير فوق القطب الجنوبي بدأ بالالتئام

الهند زرعت 50 مليون شجرة - في يوم واحد!

حظر النرويج إزالة الغابات

اتفاقية باريس للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري هي الآن القانون الدولي

الولايات المتحدة الأمريكية

معدل التخرج من المدارس الثانوية بلغ أعلى مستوياته

معدل الولادة بين المراهقات استمر في الانخفاض

معدل البطالة وصل أدنى مستوياته منذ 10 سنوات

تبرع الأمريكيون للجمعيات الخيرية أكثر من أي وقت مضى

الصحة

وجد الباحثون جينات جديدة قد تساعد في علاج مرض "التصلب الجانبي الضموري" (ALS)

هناك أمل بلقاح جديد لفيروس نقص المناعة البشرية (أيدز)

لم يعد مرض الحصبة موجوداً في الأمريكتين

أثبتت سريلانكا أنه يمكن القضاء على الملاريا

ربت الصين بعوضاً لمكافحة البعوض الآخر المسبب للأمراض

أصبح غرب أفريقيا خالياً من مرض "الإيبولا" (ولقاح تجريبي فعال بنسبة 100 في المئة)

حقوق الانسان

حظرت غامبيا وتنزانيا زواج الأطفال

أصبحت عقوبة الإعدام غير قانونية في أكثر من نصف العالم

تعهدت 300 من المجتمعات الإفريقية بإنهاء ختان الإناث

تمرير قانون ضد "جرائم القتل باسم الشرف" في باكستان

الرياضة

"ليستر سيتي" تحدي الصعاب للفوز في الدوري الانجليزي الممتاز

فازت كليفلاند المتعطشة للقب بتاج الدوري الأميركي للمحترفين

فاز الفريق اللاجئين الأولمبي بقلوبنا

الفضاء