نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال السيناتور الأمريكي، جون ماكين، إن الاتهامات التي تحوم حول تدخل روسيا عبر محاولات قرصنة الانتخابات الأمريكية يعتبر "عملا حربيا."

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وانتقد ماكين وهو رئيس اللجنة العسكرية التابعة للكونغرس الأمريكي، رد إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما بفرض عقوبات على شخصيات روسية إلى جانب طرد 35 دبلوماسيا روسيا، واصفا هذه العقوبات بـ"غير الكافية والمتأخرة."

وقال ماكين في تصريحات بثها تلفزيون أوكرانيا ونقلتها وكالة رويترز: "عندما تهاجم دولة، فهذا يعني عملا من أعمال الحرب، وعليه لابد من وجود ثمن يتوجب دفعه."

ويذكر أن ليزا موناكو، مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، إن الدبلوماسيين الروس الـ35 المشمولين بطلب المغادرة لهم نشاطات استخباراتية، على حد تعبيرها في مقابلة سابقة أجرتها مع CNN.