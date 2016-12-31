في تقليد نهاية العام، اختار مصور البيت الأبيض، بيت سوزا أفضل الصور التي التقطها للرئيس باراك أوباما خلال عام 2016
مصور البيت الأبيض بيت سوزا، ينشر أفضل الصور التي التقطها في عام 2016
" قبل تناول طعام الغداء في ذلك اليوم، الرئيس.. قال لي، دعنا نذهب ونلتقط الصور مع رجال الليغو"
بيت سوزا
“ الرئيس أوباما يطفئ الشموع بعدما فاجأه نائب الرئيس بكعكة لعيد الميلاد”
بيت سوزا
“ الرئيس أوباما يتفاعل بعدما كادت ضربة كرة الغولف أن تصيب الهدف” خلال لعبه مع بعض أفراد طاقمه
بيت سوزا
“ الرئيس أوباما يشاهد السيدة الأولى وهي ترقص مع فرجينيا ماكليرين التي تبلغ من العمر 106 أعوام”
بيت سوزا
“حدث الأمر بشكل عفوي.. كان يساعد إيدي فيريال غوفاشير في التدرب على الرقص لحفل زفافها القادم”
بيت سوزا
“ في ذلك الوقت كل ما كنت أفكر به هو كيف كانت تلك الطاولة على اليمين تعيق قدرتي على أخذ الزاوية الأمثل لتلك اللحظة”
بيت سوزا
الرئيس يواجه سوبرمان، أولكر ايرنيست.. استعرض تلك العضلات، قال الرئيس”
بيت سوزا
“ بيل موري يستعرض براعته في التصويب حيث ادخل العديد من كرات الغولف في أحد كؤوس البيت الأبيض الزجاجية”
بيت سوزا
“كان شرف حياتي أن كنت شاهداً على تاريخ تلك السنوات الثماني”
بيت سوزا
شاهد.. من وراء الكواليس مع الرئيس أوباما
شاهد.. من وراء الكواليس مع الرئيس أوباما
في تقليد نهاية العام، اختار مصور البيت الأبيض، بيت سوزا أفضل الصور التي التقطها للرئيس باراك أوباما خلال عام 2016
في تقليد نهاية العام، اختار مصور البيت الأبيض، بيت سوزا أفضل الصور التي التقطها للرئيس باراك أوباما خلال عام 2016
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.