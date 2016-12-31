في تقليد نهاية العام، اختار مصور البيت الأبيض، بيت سوزا أفضل الصور التي التقطها للرئيس باراك أوباما خلال عام 2016

مصور البيت الأبيض بيت سوزا، ينشر أفضل الصور التي التقطها في عام 2016

" قبل تناول طعام الغداء في ذلك اليوم، الرئيس.. قال لي، دعنا نذهب ونلتقط الصور مع رجال الليغو"

بيت سوزا

“ الرئيس أوباما يطفئ الشموع بعدما فاجأه نائب الرئيس بكعكة لعيد الميلاد”

بيت سوزا

“ الرئيس أوباما يتفاعل بعدما كادت ضربة كرة الغولف أن تصيب الهدف” خلال لعبه مع بعض أفراد طاقمه

بيت سوزا

“ الرئيس أوباما يشاهد السيدة الأولى وهي ترقص مع فرجينيا ماكليرين التي تبلغ من العمر 106 أعوام”

بيت سوزا

“حدث الأمر بشكل عفوي.. كان يساعد إيدي فيريال غوفاشير في التدرب على الرقص لحفل زفافها القادم”

بيت سوزا

“ في ذلك الوقت كل ما كنت أفكر به هو كيف كانت تلك الطاولة على اليمين تعيق قدرتي على أخذ الزاوية الأمثل لتلك اللحظة”

بيت سوزا

الرئيس يواجه سوبرمان، أولكر ايرنيست.. استعرض تلك العضلات، قال الرئيس”

بيت سوزا

“ بيل موري يستعرض براعته في التصويب حيث ادخل العديد من كرات الغولف في أحد كؤوس البيت الأبيض الزجاجية”

بيت سوزا

“كان شرف حياتي أن كنت شاهداً على تاريخ تلك السنوات الثماني”

بيت سوزا