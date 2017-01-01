بدأ عام 2016 بالقبض على إمبراطور المخدرات الشهير خواكين "إل تشابو" غوزمان.

أُلقي القبض عليه بعد 6 أشهر من هروبه من السجن عبر نفق تحت الأرض.

وما أثار الغرابة تعقب المحققين لخطواته بعد لقائه بالممثل المكسيكي والنجم الأمريكي شون بن.

بدأت معركة استعادة السيطرة من تنظيم داعش في العراق في عام 2016

استعادت القوات العراقية السيطرة على مدينة الفلوجة.

وحاربت لاستعادة السيطرة على آخر معاقل داعش في الموصل.

حوصر طاقم شبكة CNN وسط هذا القتال العنيف لمدة 28 ساعة.

فيما تابع داعش تنفيذ هجمات خاطفة في أماكن أخرى.

من ضمنها ثلاثة تفجيرات في بلجيكا والتي أودت بحياة 35 شخصا في شهر مارس/ آذار.

وقع اثنان من التفجيرات داخل مطار بروكسل

شاهد: لقد رأينا الأبواب تتطاير والتفجيرات والأسقف تنهار.

في حين تم تفجير القنبلة الأخيرة في محطة مترو بروكسل

وضرب هجوم إرهابي مدينة نيس الفرنسية عندما قام شخص بتنفيذ هجوم دهس بشاحنة بين جموع من المحتشدين للاحتفال في فرنسا أدى إلى مقتل 86 شخصاً.

قيل إن المهاجم الذي قُتل في مكان الحادثة أصبح متطرفاً على يد تنظيم داعش.

صورة هذا الطفل المغطى بالغبار والدماء هي صورة مفجعة للحرب السورية التي ازدادت فظاعتها هذا العام.

سُحب الطفل من تحت أنقاض منزله الذي تعرض للقصف في حلب.

قُتل آلاف الأشخاص في المدن الشمالية في سوريا خلال سنوات الحرب الأهلية.

دور روسيا في النزاع السوري تسبب في المزيد من التوتر في العلاقات بين الكرملين والبيت الأبيض.

اتهمت إدارة أوباما روسيا بقرصنة أحزاب سياسية أمريكية

والآن يتطلع العالم لمعرفة ما إذا كان الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيحاول إصلاح العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أعلن البابا فرانسيس أن الأم تيريزا التي كرست حياتها لمساعدة فقراء الهند تم تطويبها إلى مرتبة القداسة أمام جموع في الفاتيكان في سبتمبر/ أيلول

تجمعت حشود كبيرة في ريو ديجانيرو في أغسطس/ آب لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وبسبب المخاطر الصحية والمخاوف من مرض زيكا ظل الكثير من السياح وبعض الرياضيين في منازلهم.

المرض الذي ينقله البعوض والذي يسبب عيوباً خلقية بين حديثي الولادة ومشاكل في الجهاز العصبي وغيرها.

ولكن لم يؤثر شيء على الألعاب إذ حقق السباح الأمريكي مايكل فيلبس والعداء الجامايكي يوسين بولت أرقاماً قياسية.

حصدت لاعبة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز وخمسة لاعبات أمريكيات أخريات شهرة عالمية على نطاق كبير

صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران.

استفتاء "بركسيت" كما لُقب من المتوقع أن يُفعّل رسميا في العام الجديد وسط مخاوف اقتصادية في أوروبا.

في هذه الأثناء كُرّم ماضي ومستقبل بريطانيا في يوم عيد ميلاد الملكة الـ90 عبر نسخ طوابع جديدة تحمل صورة الملكة ذات أطول فترة حكم في الدولة، مع ابنها وحفيدها وابن حفيدها.