هل تسمع مصطلحات جديدة هذ العام؟ أنت لست وحيداً .. فالسياسة تقدم كلمات جديدة لا تعرف معناها.

وهذه فائدة هذا الكتاب.. القاموس المتواضع.. Post - Truth .. لقد سمعتم الكلمة كثيراً مؤخراً، وهي كلمة العام في قاموس أوكسفورد، وتعني “إظهار ظروف لا تؤثر فيها الحقائق الموضوعية على الرأي العام بقدر مناشدتها للمشاعر والمعتقدات الشخصية”

ماذا عن هذه، Nationalism، كانت مشهورة في الأربعينيات والستينيات، ومن ثم عادت مجدداً في عهد ترامب وشعار “اجعلوا أمريكا عظيمة مجدداً،” وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .. الكلمة تعني “مشاعر أو مبادئ أو جهود مليئة بالوطنية، وفي الحالات المتشددة فقد ينظر لها على أنها شعور بالأفضلية على دول أخرى.”

ومن ثم هناك مصطلح Populism، التي تأتي من كلمة Popular، والتي تعني في القاموس “دعم اهتمامات الناس العاديين”

في أيامنا هذه ترمز الكلمة إلى الغضب من المؤسسات النخبوية.

Alt-Right هو المصطلح الأخير، ويرمز إلى الحركات السياسية اليمينية المتطرفة بإيديولوجيات وطنية ومعادية للسامية وتمييزية، ولأن المصطلح كان مشهوراً فقد كانت من ضمن القائمة النهائية لكلمة العام. ويعّرف المصطلح بأنه “تجمع أيديولوجي على علاقة بآراء أو ردود أفعال محافظة متشددة، يخصصها رفض لآراء الاتجاه السائد كما أنه يشير إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر المحتويات المثيرة للجدل عمداً.”

أين سنكون من دون القاموس إذاً؟ احفظوا معانيها، فاحتمالات سماعكم لهذه الكلمات هذا العام ستكون عالية.