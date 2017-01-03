نُشر فيديو على الانترنت يظهر ضباط شرطة في ولاية راخين في ميانمار يضربون مدنيين
الفيديو هو لعملية تطهير أمني في قرية كوتان كاوك في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016
صور أحد الضباط المشاركين بالإساءة شريط الفيديو على شكل سيلفي
نُشرت الفيديوهات على يوتيوب مؤخراً، ما أدى إلى تحقيق الحكومة في الأمر
هذا أول تحقيق للحكومة في عنف الشرطة الممارس على أقلية الروهنغة
صدر تصريح يقول “سيحاسب ضباط الشرطة الذين زُعم أنهم ضربوا القرويين”
ولاية أراكان خضعت لإغلاق شامل بعد هجوم على حراس حدود فيها بأكتوبر/تشرين الأول 2016
في الماضي، أنكرت حكومة ميانمار انتهاكها لحقوق الإنسان
وقالت إنها تقوم بـ”عمليات تطهير أمني” ضد المتورطين في الهجوم
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