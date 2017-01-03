ميانمار تحقق في العنف ضد المسلمين بعد تسرّب فيديو للتعذيب

ميانمار تحقق في العنف ضد المسلمين نتيجة فيديو

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و44 دقيقة.
ميانمارالإسلامالعنفتفرقة عنصرية
1:06

فيديو هو لعملية تطهير أمني في قرية كوتان كاوك في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016

نُشر فيديو على الانترنت يظهر ضباط شرطة في ولاية راخين في ميانمار يضربون مدنيين

الفيديو هو لعملية تطهير أمني في قرية كوتان كاوك في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016

صور أحد الضباط المشاركين بالإساءة شريط الفيديو على شكل سيلفي

نُشرت الفيديوهات على يوتيوب مؤخراً، ما أدى إلى تحقيق الحكومة في الأمر

هذا أول تحقيق للحكومة في عنف الشرطة الممارس على أقلية الروهنغة

صدر تصريح يقول “سيحاسب ضباط الشرطة الذين زُعم أنهم ضربوا القرويين”

ولاية أراكان خضعت لإغلاق شامل بعد هجوم على حراس حدود فيها بأكتوبر/تشرين الأول 2016

في الماضي، أنكرت حكومة ميانمار انتهاكها لحقوق الإنسان

وقالت إنها تقوم بـ”عمليات تطهير أمني” ضد المتورطين في الهجوم

ميانمارالإسلامالعنفتفرقة عنصرية