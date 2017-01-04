واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سخر الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الأربعاء، من وكالات الاستخبارات الأمريكية حول "مزاعم" قرصنة الروس للأحزاب السياسية الأمريكية، وذلك في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية على موقع "تويتر".

وكان ذلك آخر هجوم له على جسد سياسي رئيسي سيعتمد عليه خلال رئاسته بصفته قائداً عاماً لأمريكا، ويضعه مرة أخرى على خلاف مع استنتاج الوكالات الأمريكية بالإجماع على أن روسيا قرصنة جماعات وأفراد في الحزب الديمقراطي للتدخل في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

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واقترح ترامب أن مسؤولي الاستخبارات أجلت إحاطته حول "ما يُسمى بالقرصنة الروسية" الذي كان من المقرر أن يحدث هذا الأسبوع لأنهم بحاجة لوقت أطول "لإثبات قضيتهم". ووصف التأخير المزعوم بأنه "غريب جداً."