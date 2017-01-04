الرباط (CNN)— أعلنت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بإفريقيا الوسطى مصرع جنديين مغربيين، وجرح اثنين آخرين، إثر استهداف مسلحين لقافلة مغربية تضم الجنود أصحاب القبعات الزرقاء مساء أمس الثلاثاء في منطقة تبعد 60 كيلومترا غرب مدينة أوبو، بجنوب شرق البلاد.

وقالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، أو ما يعرف اختصارًا بمينوسكا، في بيان لها، إن الهجوم وقع عندما كانت القافلة المغربية تؤمن عملية مرافقة عدة شاحنات، كانت تنقل الفيول إلى مدينة أوبو، وقد هرب المهاجمون بعد العملية.

ونددت البعثة بأشدّ العبارات بهذا الهجوم، متحدثة عن أن "تبني هذا الهجوم من أيّ جهة لن يكون مبررا، ما دام الأمر يتعلق بأفراد يوجهون هجماتهم إلى بعثة يبقى الغرض الوحيد من وجودها فوق تراب جمهورية إفريقيا الوسطى هو مساعدة البلاد على الخروج من العنف" حسب تصريحات رئيس البعثة، بارفي أونانكا أنيانكا.

وتابع رئيس البعثة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المنابة لملاحقة مرتكبي هذا الهجوم لأجل تقديمهم إلى العدالة، وأن "استهداف حياة جندي من بعثة السلام يمكن أن يتم اعتباره جريمة حرب تستحق الملاحقة القضائية"، كما أكدت البعثة لمن وصفتهم بـ"أعداء السلام"، أن "لا شيء سيوقف عزيمتها والتزامها بالعمل على إحلال السلام والاستقرار بجمهورية إفريقيا الوسطى".