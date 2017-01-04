قطار يخرج عن مساره في نيويورك
أصيب عشرات الركاب بعدما خرج قطار عن مساره في مدينة نيويورك الأميركية
اصطدم القطار بأحد الحواجز الجانبية قبل أن يخرج عن مساره وفقاً لإدارة الإطفاء في المدينة
أسفر الحادث عن إصابة أكثر من مائة شخص، دون أنباء عن وفيات حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
وفقاً لمسؤولين وصل القطار إلى المحطة ولكنه اصطدم بغرفة صغيرة في نهاية المسار
ومن غير الواضح مدى السرعة التي كان يسير بها القطار حينها.
أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك: "هذا حادث بسيط بالمقارنة مع ما حدث في هوبوكين لكن السؤال هو لماذا لم يوقف المشغل القطار قبل أن يضرب الحاجز؟"
رغم وصول المحققين للمكان إلا أن أسباب خروج القطار عن مساره لم تتضح بعد.
إصابة العشرات في نيويورك بعد خروج قطار عن مساره
إصابة العشرات بنيويورك بعد خروج قطار عن مساره
العالمآخر تحديث منذ7 دقائق.
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أصيب عشرات الركاب بعدما خرج قطار عن مساره في مدينة نيويورك الأميركية
قطار يخرج عن مساره في نيويورك
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