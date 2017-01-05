حُكم على زوج مسؤولة سابقة في السفارة الأمريكية بالعاصمة المغربية الرباط، بالسجن لمدة 30 شهراً بعد اعتدائه جنسياً على موظفة تعمل في المنزل الذي كان يقيم فيه طيلة الفترة ما بين 2010 و 2013، بحسب ما جاء في بيان لوزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء.

وكانت بيان اعتمد على تصريحات رسمية لمسؤوليين قضائيين، منهم مساعد النائب العام في القسم الجنائي بوزارة العدل الأمريكية، قد اشار في السابق الى أن لبيب شماس، البالغ من العمر حالياً 65 سنة، "أجبر عاملة نظافة اشتغلت بسكن السفارة لمدة تزيد على 16 عامًا على تدليك ساقيه والورك والظهر وأعضاءه التناسلية".



وأشار البيان ذاته إلى أن لبيب، القاطن بفيرجينيا، وزوج نائبة سابقة لرئيس البعثة الأمريكية بالرباط " أمسك أكثر من مرة عاملة النظافة من شعرها وحاول إجبارها على ممارسة الجنس الفموي".



يذكر أن لبيب شماس "كان يدير العمال في إقامة البعثة وكان يهددهم على الدوام، وقد تجاوبت عاملة النظافة مع طلبه خوفًا من الطرد"، بحسب بيان وزارة العدل حول هذه القضية.